Kütahya\'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Politika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Kısmet Yılmaz tekrar seçildi.

Belediye Kültür merkezinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Teşkilat Başkanı aynı zamanda İlçe Koordinatörü Ahmet Erdoğmuş, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Aslanapa İlçe Başkanı Zeki Öztürk ve Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik katıldı.

Divan seçimi ve konuşmaların ardından yapılan seçimde başkanlığa Kısmet Yılmaz tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Ayfer Şentürk, Azime Göven, Emeti Karaduman, Gülay Özeri, Hatice Kavgacı, Hayriye Demirci, Münire Aydın, Müşerref Kırlı, Nuray Sarıtaş ve Ümmü Gülsüm Kocabaş seçildiler. - KÜTAHYA