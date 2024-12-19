Kütahya'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Kütahya\'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi düzenlendi. Kısmet Yılmaz, başkanlığa tekrar seçildi.

19.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Kısmet Yılmaz tekrar seçildi.

Belediye Kültür merkezinde yapılan AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Teşkilat Başkanı aynı zamanda İlçe Koordinatörü Ahmet Erdoğmuş, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Aslanapa İlçe Başkanı Zeki Öztürk ve Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik katıldı.

Divan seçimi ve konuşmaların ardından yapılan seçimde başkanlığa Kısmet Yılmaz tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Ayfer Şentürk, Azime Göven, Emeti Karaduman, Gülay Özeri, Hatice Kavgacı, Hayriye Demirci, Münire Aydın, Müşerref Kırlı, Nuray Sarıtaş ve Ümmü Gülsüm Kocabaş seçildiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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