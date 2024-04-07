Kütahya\'da CHP\'den seçimleri kazanan Eyüp Kahveci mazbatasını aldı

Politika

Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden katıldığı seçimleri kazanan Eyüp Kahveci mazbatasını aldı.

Kütahya'da belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Eyüp Kahveci, Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlarla Kütahya Adliyesi'nden belediye binasına kadar bayraklar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Devir teslim töreninde MHP'li Başkan Alim Işık'ın makamında bulunmadığı görüldü. Resmen göreve başlamasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "40 bin 739 oy ve 571 farkla bu sabah seçim sonucu tescillenmiştir. Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kütahya Belediyesi önünde de açıklama yapan Kahveci, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği Kütahya'ya getirilecek. Kütahya bize çok güzel mesajlar verdi. Kütahya bize dedi ki, 'Kütahya'da kavga yapmayın. Kütahya'da refahı, barışı, ekonomik iyileşmeyi sağlayın. Kurumlarla işbirliği içinde Kütahya'yı dönüştürün. Bir Eskişehir olma yolunda bizi ilerletin, sizden bunu bekliyoruz' dedi" diye konuştu.

Halkın istek ve beklentilerine uygun hareket edeceklerini söyleyen Kahveci, "Burada herhangi bir şekilde politika ve siyaset üretmeyeceğiz. Hiçbir çalışanımızın da, hiçbir belediye mensubunun da müdürleri ve başkan yardımcıları dahil olmak üzere ve ben de buna başkan olarak dahil olmak üzere hiçbir konuda siyaset yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Yapana da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 739, MHP adayı Alim Işık 40 bin 16 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu da 38 bin 146 oy almıştı. - KÜTAHYA