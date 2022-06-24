Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu - Son Dakika
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Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu

24.06.2022 16:53
Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Kütahya Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Mustafa Önsay ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na atanan İsmail Çağlar Bayırcı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Kütahya Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Mustafa Önsay ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na atanan İsmail Çağlar Bayırcı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile yönetim kurulu üyeleri yeni başkanlara 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Önsay, Başkan Alıç ile beraberindeki heyete tebrikleri için teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Selçuk Alıç da AK Parti İl Başkanı Önsay ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Bayırcı'ya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Cumhur ittifakının önemine vurgu yapılan ziyarette, Kütahya sorunlarının istişare ve dayanışma ruhuyla çözülmesi yönünde görüşler bildirildi.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya Merkez, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya'da Cumhur İttifakı'ndan birlik vurgusu - Son Dakika

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