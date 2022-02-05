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Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu - Son Dakika

Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu

05.02.2022 11:22
Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2021 TÜİK verilerine göre merkez nüfusu 25 bin 762, köy ve beldeler 24 bin 340 kişi, toplam nüfus ise 50 bin102 oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2021 TÜİK verilerine göre merkez nüfusu 25 bin 762, köy ve beldeler 24 bin 340 kişi, toplam nüfus ise 50 bin102 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kütahya'nın nüfusu %6,3 oranla artan tek ilçesi Gediz oldu.

Kütahya'nın 11 ilçesinin nüfusu ciddi oranda düşerken Gediz'in nüfusu % 6,3 arttı diye konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz, her konuda gerçekleştirilen yatırımlar ile göç alan kentler arasına girdi. Yapılan yatırımlarla Gediz'de iş alanlarımız artmış buna ek olarak göç almaya başlayan bir şehir haline geldi. 2021 TÜİK verilerine göre ayrıca Gediz'in köy ve beldeleri ile toplam nüfusu 50.102 kişi oldu. Rakamlar göstermektedir ki, bir kentin nüfusu o kentin gerçekleştirdiği yatırımlar ile artış göstermektedir" dedi.

Yapılan çalışma ve planlamalarla Gediz Organize Sanayi Bölgesi, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu, KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Termal Tatil Köyü'nü içinde barından Gediz'in, Türkiye'nin en önemli turizm ve yerleşim kentlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade eden Başkan Akçadurak, "Gediz, yatırımların hayata geçmesiyle gelecekte nüfusu daha da artarak sanayi, termal ve kayak turizm, eğitim kenti olarak adını yazdıracaktır.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Gediz'imizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; 2017 yılında 23 bin 082, 2018 yılında 23 bin 148, 2019 yılında 24 bin 449, 2020 yılında 24 bin 669 olan Gediz nüfusu 2021yılında TÜİK verilerine göre %6,3 büyüyerek 25 bin 762'ye çıktı. Köy ve beldelerimizin toplamı 24 bin 340 kişi, ilçemizin toplam nüfus ise 50 bin102 kişi oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu
Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu
Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Termal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kütahya'da nüfusu artan tek ilçe Gediz oldu - Son Dakika


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