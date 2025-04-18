Kütahya'da Rukiye Nur Karataş Elifoğlu, Belediye Meclis üyesi olarak görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Belediye Meclis Üyesi Serdar Eraslan, Kütahya Belediye Başkanlığı'na verdiği dilekçe ile Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti sıralarından Kütahya Belediye Meclisi'ne seçilen Eraslan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince istifasını sundu. İstifa sonrasında, Eraslan'ın yerine Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Kanun'un 28'inci maddesi gereği Rukiye Nur Karataş Elifoğlu asli Meclis Üyesi olarak görevlendirildi. - KÜTAHYA