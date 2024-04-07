Kütahya'da seçim sonucu değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya'da seçim sonucu değişmedi

Geniş Video İzle

Kütahya'da yapılan itirazlar sonucunda geçersiz oyların tamamı sayıldı. CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.

07.04.2024 05:33  Güncelleme: 05:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da seçim sonucu değişmedi

Sayılan geçersiz oylarda Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, Eyüp Kahveci'nin oyu 27 artarken sonuç değişmedi

KÜTAHYA - Kütahya'da yapılan itirazlar sonrasında geçersiz oyların tamamı sayılırken, CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.

Kütahya'da MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz 5 bin 659 oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Yaklaşık 13 saat süren sayım sonucunda, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise oyu 38 bin 146'ya yükseldi. CHP adayı Kahveci ile MHP adayı Işık arasındaki fark ise 602'den 571'e düştü. Sayılan geçersiz oylarda AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı ve yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya'da seçim sonucu değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da İtirazlar Sonrası Yapılan Yeniden Sayımda CHP Adayı Öne Geçti
    05:25 Kütahya'da İtirazlar Sonrası Yapılan Yeniden Sayımda CHP Adayı Öne Geçti

    Kütahya'da yapılan itirazlar sonucunda geçersiz oyların tamamı sayıldı ve CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.

  • Bitlis Güroymak'ta Seçim Sonucu Protestosuna Polis Müdahalesi
    04:58 Bitlis Güroymak'ta Seçim Sonucu Protestosuna Polis Müdahalesi

    Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.

  • Siverek'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı
    01:27 Siverek'te Seçim Yenileme Kararı Sonrası Ateş Açıldı, İki Kişi Yaralandı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı. İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

  • Kastamonu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
    00:55 Kastamonu Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

    Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine oy vermeyen vatandaşların da güvenini kazanarak hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

  • Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda 4 bin kişi bir araya geldi
    00:32 Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda 4 bin kişi bir araya geldi

    Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.


00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara ’’hodri meydan’’ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
23:27 Şanlıurfa Siverek’te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi Şanlıurfa Siverek'te seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 06:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da seçim sonucu değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement