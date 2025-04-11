Kütahya'da Yeni Adalet Sarayı Açıldı - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da Yeni Adalet Sarayı Açıldı

Kütahya\'da Yeni Adalet Sarayı Açıldı

Bakan Tunç, Kütahya Adliye Sarayı açılışında adalet altyapısı ve yargı reformlarını anlattı.

11.04.2025 17:22
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kütahya'da yapımı tamamlanan Adliye Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada hem şehrin adalet altyapısına hem de Türkiye genelindeki yargı reformlarına dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, modern adliye binaları, insan kaynağındaki artış ve teknolojik dönüşümle adalet sisteminde devrim niteliğinde ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Yeni adliye binasının hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'deki müstakil adalet sarayı sayısının 382'ye yükseldiğini ifade eden Tunç, 2002 yılında yalnızca 78 adalet binasının bulunduğunu hatırlattı. O dönemde apartman dairelerinde hizmet verildiğini, avukatlardan fotokopi kağıdı istendiğini belirterek, bugün gelinen noktada vatandaşların çağın gereklerine uygun adalet hizmeti alabildiğini vurguladı.

Tunç, adalet sisteminin dijitalleşmesiyle hız ve verimliliğin arttığını da belirtti. UYAP sistemi, elektronik duruşmalar ve elektronik tebligat uygulamaları sayesinde hem zaman hem maliyet açısından büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi. Elektronik tebligatla 276 milyon gönderim yapıldığını belirten Bakan, bu sistemin çevreye ve bütçeye önemli katkı sağladığını dile getirdi.

2002 yılında 9.349 olan hakim ve savcı sayısının bugün 25.695'e ulaştığını açıklayan Bakan Tunç, sadece son iki yılda 3.369 yeni hakim ve savcının göreve başladığını ifade etti. Ayrıca, yeni dönemde hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini duyurarak, daha nitelikli bir yargı kadrosu hedeflediklerini belirtti.

"Mahkemeler artıyor, ihtisaslaşıyor"

Yargı süreçlerinin hızlanması adına son bir yılda 2.623 yeni adli ve idari mahkemenin kurulduğunu ve toplam mahkeme sayısının 8.632'ye çıktığını söyleyen Tunç, ihtisaslaşma ile yargının daha etkin çalışacağını kaydetti.

Hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması şartı getirileceğini belirten Bakan Tunç, ikinci öğretimin kaldırılacağını ve meslek lisesinden geçişlerin sonlandırılacağını açıkladı. Bu düzenlemelerin, hukuk eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu söyledi.

2013'te başlayan arabuluculuk sisteminin bugüne kadar 7 milyondan fazla dosyada uygulandığını söyleyen Tunç, 4.5 milyon dosyada uzlaşma sağlandığını ve sistemin yüzde 65 başarı oranına ulaştığını açıkladı.

Kütahya Adalet Sarayı'nın açılışı, dualar eşliğinde Bakan Tunç tarafından kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından yeni binayı gezen Bakan ve protokol üyeleri, yapının modern altyapısını inceledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya'da Yeni Adalet Sarayı Açıldı - Son Dakika

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