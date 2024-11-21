Kütahya\'da Yeni İl Başkanı Murat Tuncay

Politika

Kütahya'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı görevine Avukat Murat Tuncay atandı.

Göreve atanan Tuncay, yaptığı açıklamada, bu önemli sorumluluğu üstlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün itibariyle Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey'in takdir ve tensipleriyle Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Başta Genel Başkanımız ve genel merkezimizdeki kıymetli başkanlarımız olmak üzere bu süreçte istisnasız destek veren Kütahya İl Yönetimi ve tüm ilçe başkanlarımız ile yönetimlerine şükranlarımı arz ederim. Tüm teşkilatlarımızla birlikte uzun yollar alıp zorlu yollar aşacağımıza inanıyorum. Bu kararın memleketimize ve partimize hayırlar getirmesi temennisi ve dualarımla" dedi. - KÜTAHYA