Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: "Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi" - Son Dakika
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Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: "Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi"

08.10.2022 18:26
Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: "Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi"

Kütahya haberi... Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emet ilçesine yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesi verdiğini belirtti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emet ilçesine yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesi verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Kütahya'da bulunan İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu' ya ilçemize yapılmasını talep ettiğimiz projeleri içeren dosyaları ve yöremize ait hediyelerini AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner ile birlikte takdim ettik. Bakan Soylu, bizlere Emet ilçesine yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi. Bakanımıza bizlere gösterdikleri ilgi ve ilçemize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Hisarcık, Kütahya, Emet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: 'Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: "Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi" - Son Dakika
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