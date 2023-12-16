Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz" denildi.
Üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başlayan Kuveyt Emiri, Kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. - KUVEYT
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