Kuveyt'te Elektrik Hatları Hasar Gördü

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırılarından kaynaklanan hasar nedeniyle enerji iletim hatlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. İran'ın misilleme saldırılarında hedef aldığı Kuveyt'te bazı elektrik hatlarında sorunlar yaşandığı kaydedildi. Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırılarından kaynaklanan şarapnel hasarı nedeniyle enerji iletim hatlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Bakanlık, bu durumun hizmetin sürekliliğini etkilemediğini ve acil durum ekiplerinin onarım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Kuveyt hava sahasında sabahın erken saatlerinde 2 balistik füzenin ve 13 dronun tespit edildiği ve tamamının başarıyla imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, can kaybının olmadığı kaydedildi. - KUVEYT