Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Al-Sabah, Yargıtay Birinci Başkanı Akarca ile görüştü

Kuveyt Devleti Emir Yardımcısı ve Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, başkent Kuveyt'te Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

Kuveyt'in Al-Anbaa gazetesinde yer alan habere göre dün Kuveyt Devleti Emir Yardımcısı ve Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, başkent Kuveyt'te Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti. Kuveyt Devleti yöneticilerinin ve Kuveyt halkının Türkiye ile ilişkilerin derinliğinden dolayı gurur duyduklarını belirten Veliaht Prens Şeyh Al-Sabah, Kuveyt'in Türk hükümetine ve Türk yargısına güvendiğini ifade etti. Kuveyt Emiri Yardımcısı, Türkiye'deki Kuveytli yatırımcıların haklarını korumak için daha fazla önlem alma arzusunu da dile getirdi. Türkiye'de Kuveytli yatırımcılara güvenli bir yatırım ortamı oluşturmak için bu konuda Türkiye'de bir devlet dairesinin tahsis edilmesi ve bunun için uygun araç ve yolların bulunması çağrısında bulunan Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Türk heyetine Kuveyt Emiri Şeyh Nawwaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ın selamlarını iletmekle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına da selamlarını iletti. - KUVEYT