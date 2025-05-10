Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Şok Açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Şok Açıklamalar

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca\'dan Şok Açıklamalar

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yaptığı basın toplantısında geçmiş dönem yönetimine ait mali skandalları ve mülk devri iddialarını gündeme taşıdı. Eski başkan Metin Ertürk'ün yakın çevresiyle bağlantılı vakıflara yapılan bağışlar ve tesislerin devri konusundaki şüpheli işlemleri eleştiren Doğanca, belediyenin borç durumunu ve gelecek projeler hakkında da bilgi verdi.

10.05.2025 12:48  Güncelleme: 12:49
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Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçmiş dönem belediye yönetimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belediyenin geçmiş dönemine ait işlemleri, mali tabloyu ve personel politikalarını tüm açıklığıyla ortaya koyan Doğanca, Pamukören'deki mülk bağışları, düğün salonu kayıtları ve Belenova Sosyal Tesisleri ile ilgili skandal niteliğinde iddialarını kamuoyunun dikkatini çekti.

"Tesis ve dükkanlar vakfa devredilmek istenmiş"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Doğanca, yaptığı basın toplasında önemli açıklamalarda bulunarak, "Belediyeye ait ve yatırım yapılmış bir alan neden bir vakfa devredilmek istenir? Pamukören Mahallesi'nde belediyeye ait bir kahvehane ve pide salonunu önce satıldı, ardından da Pamukören Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışlandı. Satış usulüne uygun görünse de sonrasında izlenen yol şüpheli. Bu vakıf, önceki başkan Metin Ertürk'ün yakın çevresiyle bağlantılı"

"Belenova'da sözleşme feshi ve tazminat şoku"

Kuyucak Belediyesi tarafından işletilen Belenova Sosyal Tesisleri'ne ilişkin yapılan incelemelerde, tesisin 29 yıllığına kiralandığını ancak eski yönetimce bir vakfa devredilmek istendiğinin ortaya çıktığını aktaran Doğanca, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu devir işlemini kabul etmediğini ve sözleşmenin feshedildiğini belirtti. Bu durum nedeniyle belediyeye tazminat yükümlülüğü doğduğunu söyleyen Başkan Doğanca: "Neden kamu kaynağıyla yapılan bir yatırımı bir vakfa devretmek istediniz?" dedi.

Daha sonra açılan ihaleye katıldıklarını belirten Doğanca. "İhaleye eski başkanın kardeşi Gürcan Ertürk'ün şirketi de girdi. Kapalı zarf usulü ilk 3 teklif seçildi, açık usulle pazarlık yapıldı. Biz 1 milyon TL ile başladık, ihalenin sonunda 2 milyon 505 bin TL + KDV'ye Kuyucak Belediyesi aldı"

"Pamukören Düğün Salonu'nda sadece 5 kayıt var"

Pamukören Mahallesindeki belediyeye ait Düğün Salonu ile ilgili verileri de paylaşan Doğanca, 10 yıllık süreçte sadece 5 düğün kaydının bulunduğunu ve bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma izni verildiğini de söyledi.

"20 milyon lira borç ödedik, maaşları artırdık"

Göreve geldiklerinde ciddi bir borç yüküyle karşılaştıklarını belirten Başkan Doğanca, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon TL'lik borç ödediklerini ifade etti. 2024 Kasım ayı itibarıyla personelin asgari ücretin üzerinde maaş almaya başladığını kaydeden Doğanca, ortalama maaşların 30 bin TL seviyesine çıktığını ve belediye şirket personelinin sendikal haklarına kavuştuğunu söyledi.

"2024'te 9 milyon TL tazminat ödedik"

2024 yılı belediye bütçesine yönelik eleştirilere yanıt veren Doğanca, yüksek harcama kalemlerinin büyük ölçüde kıdem ve ihbar tazminatlarından kaynaklandığını vurguladı. Doğanca: "Bu yıl 9 milyon TL tazminat ödemesi yaptık. Önceki dönemden kalan 3 milyon 750 bin TL'lik sendika alacağını da biz karşıladık. Göreve gelmeden önceki 3 aylık bütçe; Gelir: 30 milyon 245 bin TL, gider: 37 milyon 260 bin TL. Arada 7 milyon TL açık var. Bu açıkla mı devrettiniz dememiz lazım? 2024 yılı toplam bütçesi ise şu şekilde: gider 174 milyon TL, gelir 158 milyon 803 bin TL"

"Kimseyi işten çıkartmadık"

İşten çıkartma iddiası ile ilgili de açıklama yapan Başkan Doğanca: "Göreve geldiğimizde 420 gün ücretli izne çıkmış personelle karşılaştık. Seçim öncesi personel düzenlemeleri ve yardımların giderleri artırdığını gördük. Söylemlerin aksine yalnızca iki kişiyle yollarımızı ayırdık. Başka bir personel çıkarma söz konusu değildir. Kuyucak Belediyesi'nin görev alanında çalışmak istemeyen arkadaşlarla yollarımızı ayırdık" dedi.

"Planlarımız hazır, yeni projeler yolda"

Ekonomik şartların zorluğu nedeniyle şimdiye dek yeni proje başlatamadıklarını itiraf eden Başkan Doğanca, önümüzdeki süreçte hayvan barınağı, Pamukören'e yazlık düğün salonu ve Evlidağ Mesire Alanı gibi yatırımları hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Şok Açıklamalar - Son Dakika

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