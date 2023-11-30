Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerde bulunmayacak

ABD'nin diyalog çağrısına olumsuz yanıt veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, bağımsız bir devletin egemenliğinin pazarlık konusu olamayacağını belirterek, "Bu nedenle Kuzey Kore ABD ile asla yüz yüze müzakerelerde bulunmayacak" dedi.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginlik Pyonyang'ın yörüngeye keşif uydusu göndermesi sonrasında artarken, ABD'nin diyalog çağrısına Kuzey Kore'den olumsuz yanıt geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin casus uydu fırlatması sonrasında yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısının, bazı BM üyesi devletlerin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını inkar eden mantıksız argümanlarının ne kadar "zayıf, yanlış ve saçma" olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Kim, "Kuzey Kore'den ABD ile diyaloğun yeniden başlatılması için zaman ve gündem belirlemesini isteyen ABD'ye bir kez daha açıkça sesleniyoruz. Bağımsız bir devletin egemenliği hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz. Bu nedenle Kuzey Kore, ABD ile asla yüz yüze müzakerelerde bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'yi suçladı

Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdidin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını kullanmasından değil, ABD'nin onu rahatsız etmeye ve baskı altına almaya yönelik "zorba ve keyfi" uygulamalarından kaynaklandığını savunan Kim, "Kuzey Kore, egemenlik haklarını koruma ve geliştirmeye dönük çabalarını sürdürecek ve BM'ye üye tüm devletlerin sahip olduğu egemenlik haklarını gelecekte de özgürce kullanmaya devam edecektir" dedi.

ABD diyalog çağrısını tekrarlamıştı

BMGK'nın Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmasını ele almak üzere gerçekleştirdiği toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Washington'un Pyongyang ile "önkoşulsuz olarak her konuda diyalog" çağrısını sürdürdüğünü söylemişti. Thomas-Greenfield, diyalog için zaman ve konuyu belirlemenin Kuzey Kore'nin tercihine bağlı olduğunu ifade etmişti. - TOKYO