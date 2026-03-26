Kuzey Kore'de Lukaşenko'ya Resmi Karşılama
26.03.2026 09:08
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kim Jong-un tarafından Pyongyang'da resmi törenle karşılandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu başkent Pyongyang'da resmi törenle karşıladı.

Kuzey Kore-Belarus arasındaki ilişkiler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kuzey Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında dün başkent Pyongyang'a geldi. Ülke lideri Kim Jong-un tarafından karşılanan Lukaşenko için Kim İl-sung Meydanı'nda görkemli bir resmi karşılama töreni düzenlendi. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalınırken, 21 pare top atışı yapıldı ve Lukaşenko karşılama kıtasını selamladı.

Lukaşenko'dan tarihi yapılara saygı ziyareti

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı Kore'nin kurtuluş mücadelesine destek verirken hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Kurtuluş Kulesi'ne çelenk bıraktı. Belarus lideri ayrıca devletin kurucusu Kim İl-sung ve eski lider Kim Jong-il'in anıt mezarlarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı da ziyaret etti. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen bir buketi buradaki anıta koydu.

İş birliği anlaşması imzalamaları bekleniyor

Ziyareti sırasında Lukaşenko ve Kim'in karşılıklı iş birliğini geliştirmenin yollarını masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanabileceği belirtiliyor. Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine verdiği destekle bilinen Belarus ile iş birliğini artırarak Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkilerini hafifletme arayışında olduğu değerlendiriliyor.

İki lider son olarak Eylül 2025'te Çin'deki askeri geçit töreni vesilesiyle Pekin'de bir araya gelmiş ve Kim, Lukaşenko'yu ülkesine davet etmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum

09:12
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
