Kuzey Kore'den füze programını eleştiren G7 ülkelerine yanıt: "Geri adım atmayacağız" - Son Dakika
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Kuzey Kore'den füze programını eleştiren G7 ülkelerine yanıt: "Geri adım atmayacağız"

02.07.2022 09:22
Kuzey Kore'den füze programını eleştiren G7 ülkelerine yanıt: "Geri adım atmayacağız"

G7 ülkelerinin liderleri tarafından yasadışı balistik füze denemelerini durdurmaya çağrılan Kuzey Kore hükümeti, "Silah programımız öz savunma faaliyeti, geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.

G7 ülkelerinin liderleri tarafından yasadışı balistik füze denemelerini durdurmaya çağrılan Kuzey Kore hükümeti, "Silah programımız öz savunma faaliyeti, geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.

G7 ülke liderleri tarafından yayınlanan bildiride, Kuzey Kore'nin sürekli ve yasadışı balistik füze denemelerinin şiddetle kınanmasının ardından Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol Su, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı açıklamada G7 ülkelerine tepki gösterdi. G7'nin "ABD ve Japonya da dahil olmak üzere az sayıda devletin çıkarlarını temsil eden bir grup" olarak nitelendiği açıklamada, "G7, hiçbir şekilde uluslararası düzenin savunucu su ve insan haklarının koruyucusu gibi davranmaya uygun değildir" denildi. Ülkenin eleştirilere konu olan silah programının savunulduğu açıklamada, "Öz savunma kapasitemizi güçlendirme adımımız, devletimizin haklarını ve çıkarlarını dünya barışını enkaza çeviren ve dünyanın en büyük nükleer silah devleti olan ABD tehdidine karşı savunmak için meşru savunma hakkının makul ve meşru şekilde kullanımıdır. Başkalarının ne dediğine bakmaksızın devletimizin onurunu ve haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

G7 ülkeleri çağrı yapmıştı

G7 ülkelerinin liderleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları ortak bildiride Kuzey Kore'nin "yasadışı" balistik füze testlerine karşılık Pyongyang'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tam olarak uygulanması çağrısında bulunmuş, açıklamada Kuzey Kore kitle imha silahları ve balistik füze programını durdurmaya çağrılmıştı. - PYONGYANG

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den füze programını eleştiren G7 ülkelerine yanıt: 'Geri adım atmayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den füze programını eleştiren G7 ülkelerine yanıt: "Geri adım atmayacağız" - Son Dakika
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