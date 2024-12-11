Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Eleştiri

Kuzey Kore, Güney Kore'deki sıkıyönetim krizini Yoon'un yönetim krizi olarak değerlendirdi.

11.12.2024 10:17
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Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'de yaşanan sıkıyönetim krizine ilişkin, "Ciddi bir yönetim krizi ve görevden alınma riski ile karşı karşıya olan Yoon'un kukla hükümeti, faşist diktatörlüğünün silahlarını halka doğrultarak ülkede şoke edici bir kaosa neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Güney Kore'de yaşanan sıkıyönetim krizi ile ilgili sessizliğini bozdu. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bir makalede, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararı ve sonrasında yaşanan sürece detaylı olarak değinildi. Makalede, "Ciddi bir yönetim krizi ve görevden alınma riski ile karşı karşıya olan Yoon'un kukla hükümeti, hiç tereddüt etmeden sıkıyönetim ilan etti ve faşist diktatörlüğünün silahlarını halka doğrultarak ülkede şoke edici bir kaosa neden oldu. Onlarca yıl önce askeri diktatörlük dönemindeki darbeyi hatırlatan bu çılgınca hareket, muhalefet partisi de dahil olmak üzere toplumun her kesiminden sert bir şekilde kınandı ve kamuoyunun azil konusundaki isteğini daha da artırdı" ifadeleri kullanıldı.

Sıkıyönetim kararının yürürlükten kaldırılmasının ardından Yoon aleyhinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendiği hatırlatılan makalede, göstericilerin Yoon'un "derhal görevden alınmasını" ve "cezalandırılmasını" talep ettikleri aktarıldı. Makalede, "Uluslararası toplum, sıkıyönetim ilanı ve görevden alma kargaşasının Kore Cumhuriyeti halkının kırılganlığını ortaya çıkardığını söyleyerek durumu yakından takip ediyor" denildi. Ani sıkıyönetim kararının "çaresizlik ifadesi" olduğu ve Yoon'un siyasi hayatının erken sona erebileceği kaydedildi.

Kuzey Kore sessizliğe bürünmüştü

Pyongyang yönetiminin resmi görüşlerini yansıtan makale ve haberler yayınlamasıyla bilinen Kuzey Kore basını, Güney Kore'de 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetimin ardından sessizliğe bürünmüştü. Pyongyang'ın Seul'de yaşanan siyasi krizle ilgili yapacağı değerlendirme merak konusu olmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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