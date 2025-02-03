Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu 'haydut devlet' olarak nitelendirmesi nedeniyle kınadı.

03.02.2025 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "haydut devlet" ifadesini şiddetle kınayarak, "Düşman ABD'nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyecek, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu. Rubio'nun sözlerinin, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun basına verdiği bir röportajda Kuzey Kore'yi "haydut devlet" olarak nitelemesine, Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rubio'nun ifadelerinin "saçma" olduğu belirtilerek, "ABD dışişleri bakanının imajımızı zedelemek için sarf ettiği düşmanca sözleri, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama ilkelerini esas alan uluslararası hukuka tamamen aykırı ve ağır bir siyasi provokasyon olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Rubio'nun siyasi eğilimleri ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı beslediği nefret nedeniyle söz konusu ifadelerin sürpriz olarak karşılanmadığı vurgulanan açıklamada, "Rubio'nun Kuzey Kore hakkında iyi şeyler söylemiş olması daha şaşırtıcı olurdu" denildi.

"Asla tahammül etmeyeceğiz"

Dünyanın en yozlaşmış devleti olan ABD'nin başka bir ülkeyi "haydut devlet" olarak nitelemesinin "mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'nin dış politikasından sorumlu olan kişinin düşmanca sözleri ve eylemleri, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadeleri kullanıldı. Rubio'nun kaba açıklamalarının ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyeceği kaydedilen açıklamada, "Düşman ABD'nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyecek, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" denildi.

Trump yönetimine ilk resmi eleştiri

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 20 Ocak'ta görevi devralan Donald Trump ve hükümetine karşı Pyongyang yönetiminin yaptığı ilk resmi eleştiri olarak kayıtlara geçti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, pyongyang, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 Ege Denizi’nde 48 saatte 200’ün üzerinde deprem Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
11:52 Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:34 Çanakkale Boğazı’nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü Çanakkale Boğazı'nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü
10:21 Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:57 Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 03:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.