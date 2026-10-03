Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı; Seul'e gözdağı olarak yorumlandı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametine bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore'nin son füze denemesi, Güney Kore ile yaşanan "mayın" geriliminin ardından Seul'e gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore ile Güney arasında yaşanan "mayın" gerilimi gündemdeki tazeliğini korurken, Pyongyang yönetiminden Seul'e gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin saat 06.30 sıralarında Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzenin yaklaşık 700 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü aktarılan açıklamada, Pyongyang'ın son silah testi ile ilgili analizlerin ABD ordusu ile iş birliği içinde sürdüğü aktarıldı. Güney Kore ordusunun teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Ordumuz, güçlü Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından izlemekte ve her türlü provokasyona kararlı bir şekilde yanıt verme kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. Füzenin türüne ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, Güney Kore basınına konuşan bir hükümet kaynağı bunun menzili düşürülmüş bir orta menzilli balistik füze (IRBM) olabileceği yorumunda bulundu.

Japonya: "90 kilometre irtifaya ulaştı, 680 kilometre uçtu"

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ülkenin doğu kıyısından ateşlendiğini duyurarak, "Fırlatılan balistik füzenin yaklaşık 90 kilometre azami irtifaya ulaştığı, yaklaşık 680 kilometre yol kat ettiği ve Japon Denizi'ne, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışında bir noktaya düştüğü tahmin edilmektedir" açıklamasında bulundu. Füze denemesinin bölgedeki uçak ve gemiler üzerinde herhangi bir hasara yol açmadığı aktarılarak, "Ayrıntılara ilişkin analizler Japonya, ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD: "Bize ya da müttefiklerimize yönelik anlık tehdit oluşturmuyor"

ABD Pasifik Komutanlığından (PACOM) yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişare içindeyiz. Mevcut değerlendirmelere göre, bu deneme ABD personeli veya topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik anlık bir tehdit oluşturmamaktadır" denildi. ABD'nin kendisini ve bölgedeki müttefiklerini savunma kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de meydana gelen mayın patlaması iki ülke arasında askeri gerilime neden olmuştu. Güney Kore ordusu, 3 askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın gerçekleştiği bölge yakınlarında Kuzey Kore'ye ait olan ve insanlara karşı kullanılan bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo-jong ise, Seul'ün ülkesine yönelik suçlamalarını "alçakça ve kirli bir başka provokasyon" olarak niteleyerek, "Güney Kore makamlarının yaşanan patlamanın suçunu başkasının üzerine attıktan sonra bunu kanıtlamak için 'maddi delil' uydurmaya çalışması küstahlığın zirvesidir" demişti. Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) da "Soruşturma sonucunda UNC Ateşkes Anlaşması ihlali yaşandığını tespit etmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Kuzey Kore'nin füze denemesinin iki ülke arasında yaşanan son askeri gerilimin hemen ardından gelmesi Pyongyang'dan Seul'e gözdağı olarak yorumlandı.