Kuzey Kore'nin Minju Choson gazetesi İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Kuzey Kore'nin resmi gazetesi Minju Choson'da yayımlanan bir makalede, İsrail'in farklı ülkelere yönelik toprak gaspı girişimlerine ve saldırılarına sert tepki gösterilerek, "Uluslararası toplumun ortak iradesine meydan okuyarak toprak gaspı girişimleriyle çılgına dönen İsrail Siyonistlerinin insanlık dışı vahşeti, insanlığın sert yargısından kaçamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'den İsrail'in farklı ülkelere yönelik toprak gaspı girişimlerine ve saldırılarına tepki geldi. İktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) resmi yayın organı Rodong Sinmun'dan sonra ülkenin en önemli ikinci gazetesi olarak bilinen Minju Choson'da yer alan bir makalede İsrail'in Gazze Şeridi genelinde Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeyen askeri saldırılar gerçekleştirdiği hatırlatılarak, "İsrail ordusu, bu vahşi saldırılarını 'Hamas'ı tasfiye etme' bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışırken, gelecekte de bu tür askeri operasyonları sürdürme niyetini açıkça ortaya koymuştur. BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) verilerine göre, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutan İsrail ordusu, 'Hamas'ı tasfiye etme' bahanesini öne sürerek geri çekilmeyi reddetmektedir. Bu nedenle çok sayıda Filistinli bölgenin yüzde 30'luk kısmına hapsolmuş şekilde çadırlarda yaşamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Gazze, İsrail'in insanlık dışı vahşeti nedeniyle cehenneme dönüştü"

Gazze Şeridi'nin "İsrail'in insanlık dışı vahşeti nedeniyle devasa bir cehenneme dönüştüğü" aktarılan makalede, "İsrail ordusunun aralıksız süren askeri saldırıları sonucunda birçok sağlık tesisi yıkılmış, abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi ekipman temin edilemediği için çeşitli hastalıklarla mücadele eden binlerce hasta hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, 21 binden fazla hastanın yurt dışına tahliye talep ettiği ancak İsrail'in abluka girişimleri yüzünden bunun gerçekleştirilemediği

belirtilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin artan şiddet eylemlerine dikkat çekildi

Batı Şeria bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin günden güne arttığı vurgulanarak, "Geçtiğimiz 16 Ekim'de onlarca maskeli Yahudi yerleşimci bir Filistin köyünü basarak bölge sakinlerine şiddet uygulamış, araçları ve zeytin ağaçlarını ateşe vererek taşkınlık çıkarmıştır. Hatta olay yerinde bulunan yabancı bir kadın gazeteciyi döverek fotoğraf makinesini ve cep telefonunu gasp etmişlerdir. Bunun öncesinde ise Yahudi yerleşimciler, Ramallah'taki bir camiye baskın düzenleyerek binayı ateşe verip taşkınlık çıkarmış, birçok bölgede ekinlerini hasat etmekte olan Filistinlilere saldırmıştır" denildi. Makalede, Filistin İstatistik Kurumu'nun Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemleri nedeniyle 2023 ile 2025 yılları arasında Batı Şeria bölgesinde 110'dan fazla Filistin köyü ve yerleşim yerinin haritadan silindiğini açıkladığı hatırlatıldı. Filistinli yetkililerin ise Yahudi yerleşimci şiddetinin İsrailli siyasetçilerin koruması ve teşviki altında sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

"Toprak gaspı girişimleri Filistin ile sınırlı kalmıyor"

İsrail Siyonistlerinin toprak gaspı girişimlerinin Filistin ile sınırlı kalmadığı vurgulanarak, "İsrail Savunma Bakanı, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Güney Lübnan'da Mart ayından bu yana İsrail ordusunun 60'tan fazla köyü ve 23 bin konutu yıktığını, yaklaşık 700 kilometrekarelik toprağı işgal ettiğini ve 200 bin bölge sakinini yerinden ettiğini küstahça dile getirmiştir. Bununla birlikte, işgal ettikleri bölgelerin İsrail'in 'güvenlik bölgesi' haline geldiğini iddia ederek, Hizbullah silahsızlandırılana kadar Lübnan'dan askerlerini çekmeyeceklerini söyleyerek böbürlenmiştir" hatırlatması yapıldı.

"İsrail'in eylemleri kınama ve tepkilere yol açtı"

İsrail Siyonistlerinin giderek kötüleşen "yüzsüz" toprak gaspı eylemlerinin uluslararası toplumun kınama ve tepkilerine yol açtığı ifade edilerek, "BM'ye bağlı uluslararası bir soruşturma komisyonu yayımladığı raporda, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemekle suçlayarak kınamıştır. Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından sonra bile Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürdüğü ve bunun amacının Filistinlileri tamamen yok etmek olduğu ifade edilmiştir. Rapor, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline derhal son vermesi ve tüm Yahudi yerleşim birimlerini kaldırması gerektiğini vurgulamıştır. Arap Birliği Genel Sekreteri de İsrail'in Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarını kabul edilemez bir eylem olarak nitelendirerek şiddetle kınamıştır" denildi. Makalede, "Uluslararası toplumun ortak iradesine meydan okuyarak toprak gaspı girişimleriyle çılgına dönen İsrail Siyonistlerinin insanlık dışı vahşeti, insanlığın sert yargısından kaçamayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.