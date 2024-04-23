Kuzey Kore, Süper Büyük Çoklu Roketatarlarla Nükleer Karşı Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Süper Büyük Çoklu Roketatarlarla Nükleer Karşı Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirdi

Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda 'savaşı caydırma' görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi. Tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarlar kullanıldı ve hedef olan ada isabetli bir şekilde vuruldu. Tatbikatın amacı, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini güçlendirmek ve düşmanlara açık bir uyarı yapmaktı. Ülke lideri Kim, tatbikatın başarısından memnuniyet duyduğunu ve nükleer güçlerini daha da güçlendirmek için talimat verdiğini belirtti.

23.04.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatı yöneten ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda "savaşı caydırma" görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un'un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. ABD ve Güney Kore'nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatlara cevap olarak gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği, 352 kilometre mesafedeki hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

"Düşmanlara açık bir uyarı"

En üst düzey nükleer saldırı alarmına hazırlık senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatın, "Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme" amacını taşıdığı belirtildi. Tatbikatın "düşmanlara yönelik açık bir uyarı" olduğu vurgulandı. Düşman güçlerin Kuzey Kore'yi güç kullanarak yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore'nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kim nükleer güç kararlılığını yineledi

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, devletin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önemli olduğunu vurguladı. Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda "savaşı caydırma" ve "savaşta inisiyatif alma" gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore'nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.

Kuzey Kore komşularını alarma geçirmişti

Öte yandan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 15.03'te Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang'ın birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, Süper Büyük Çoklu Roketatarlarla Nükleer Karşı Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Süper Büyük Çoklu Roketatarlarla Nükleer Karşı Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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