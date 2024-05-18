Kuzey Kore, otonom navigasyon sistemine sahip füze testini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, otonom navigasyon sistemine sahip füze testini başarıyla tamamladı

Kuzey Kore, yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde gerçekleştirilen test atışıyla otonom navigasyon sisteminin güvenilirliği doğrulandı. Teknik bilgiler ise açıklanmadı.

18.05.2024 09:19
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Kuzey Kore, yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Balistik füze ve nükleer silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen silah testine dair açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre yeni geliştirilen otonom navigasyon sistemine sahip taktik balistik füze, ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde test edildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan test atışı ile otonom navigasyon sisteminin güvenilirliğinin doğrulandığı kaydedildi. Füzenin uçuş mesafesi, ulaştığı irtifa ve vurulan hedefin konumu gibi teknik bilgilere yer verilmedi. Denemeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim'in savunma sanayii yetkililerini tebrik ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore füze denemesi yapmıştı

Kuzey Kore dün yerel saatle 15.10 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru birden fazla balistik füze fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzelerin kısa menzilli olduğunu ve yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu açıklamıştı. Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine girmediğini ifade etmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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