Kuzey Kore ve Rusya Anlaşmayı Onayladı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore ve Rusya Anlaşmayı Onayladı

Kuzey Kore, Putin ve Kim arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı.

12.11.2024 10:09
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Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında imzalanan ve savunma işbirliğini de içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın devlet başkanlığı kararnamesiyle onaylandığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, iki ülke arasındaki iş birliği giderek artıyor. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 19 Haziran'da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın dün devlet başkanlığı kararnamesiyle onaylandığı bildirildi. Anlaşmanın, onay belgelerinin taraflar arası değişiminin yapılacağı gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Putin ise 9 Kasım'da yayınlanan bir kararnameyle Kuzey Kore ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı yasalaştırmıştı.

Saldırı durumunda karşılıklı yardımı da içeriyor

Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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