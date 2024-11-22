Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki Askeri İşbirliği

Politika

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi karşılığında Rusya'nın da Kuzey Kore'ye hava savunma sistemleri sağladığını düşündüklerini açıkladı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının "Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndererek ne elde edeceğine" ilişkin soruyu yanıtlayan Shin, "Rusya'nın Kuzey Kore'nin zayıf olan hava savunma sistemini güçlendirmek için Pyongyang'a ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Shin, " Rusya, Kuzey Kore'nin 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri casus uydu fırlatma girişiminin ardından uydularla ilgili teknolojik çalışmalarını destekleme niyetini açıklamış ve askeri bazı teknolojiler tedarik edildiği bildirilmişti. Rusya'dan Kuzey Kore'ye çeşitli şekillerde ekonomik yardım da yapıldığına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore Rusya'ya asker desteği sağlamıştı

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği bildirilmiş, bu askerlerden bazılarının Kursk bölgesinde savaşa katıldığı belirtilmişti. ABD basınında yer alan haberlerde ise, üst düzey bir Kuzey Kore generalinin Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği bir saldırıda yaralandığı iddia edilmişti. - SEUL