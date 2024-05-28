Kuzey Makedonya'da Yeni Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Makedonya'da Yeni Meclis Başkanı Seçildi

Kuzey Makedonya'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından VLEN Koalisyonu'ndan Afrim Gashi, yeni Meclis Başkanı seçildi. Meclis oturumunda milletvekillerinin yetki ve görev süreleri onaylandı. Türk milletvekilleri ise Meclis Başkanı seçimi sırasında salonu terk etti. Yeni hükümetin kurulması için koalisyon gerekiyor.

28.05.2024 17:48
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Kuzey Makedonya'da, 8 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yapılan ilk meclis oturumunda, Arnavut siyasi partilerinden oluşan VLEN (DEĞER) Koalisyonu'ndan Afrim Gashi, yeni Meclis Başkanı seçildi.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da, 8 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından bugün ilk kurucu Meclis oturumu düzenlendi. Eski Meclis Başkanı Yovan Mitreski'nin planladığı oturuma, parlamentonun en yaşlı üyesi olarak Demokrasi Hareketi Partisi'nden Merita Kolci Kodjadziku başkanlık ederken 120 koltuklu parlamentoda 117 milletvekili katıldı. Seçim sonrası yeni milletvekilleriyle gerçekleştirilen ilk oturumda ilk olarak milletvekillerinin yetki ve görev sürelerini onaylaya Doğrulama Komisyonu belirlendi.

Oturumda 118 milletvekilinin yetki ve görev süresi onaylandı

Meclis oturumunda milletvekillerinin yetki ve görev süreleri de oylandı. 120 sandalyeli mecliste 117 milletvekilinin katıldığı oylamada 101 milletvekilinin "evet" yönünde oy kullanması sonucu 118 milletvekilinin görev süreleri onaylandı.

Bu oylamayla birlikte eski milletvekillerinin görev süreleri resmen sona ermiş oldu.

Başkan seçilirken Türk milletvekilleri salonu terk etti

Doğrulama Komisyonunun belirlenmesinin ardından Meclis Başkanı seçimine geçildi. Meclis Başkanını belirlemek üzere yapılan oylamada Arnavut siyasi partilerinden oluşan VLEN (DEĞER) Koalisyonu'ndan Afrim Gashi, 6 "hayır" oyuna karşılık 76 "evet" oyu ile yeni Meclis Başkanı seçildi. Gashi'nin Meclis Başkanlığı seçimi sırasında 3 Türk milletvekilinin de yer aldığı Avrupa Cephesi İttifakı milletvekilleri Meclis Salonu'nu terk etti.

Meclis Başkanı seçilen Gashi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese destekleri için teşekkür ederim. Vatandaşlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Tüm ortaklarımızı ve dostlarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

VLEN Koalisyonu'nda yer alan Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, dün yaptığı yazılı açıklama ile partisindeki genel başkanlık dahil tüm görevlerden istifa ettiğini açıklamıştı.

Doğrulama Komisyonu Nedir?

Doğrulama Komisyonu, Meclis'te temsil edilen farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri arasından bir başkan ve 4 üyeden oluşuyor. Doğrulama Komisyonu, Devlet Seçim Komisyonunun her milletvekilinin seçimine ilişkin raporuna dayanarak, her milletvekilinin görev süresinin ayrı ayrı doğrulanması önerisini içeren yazılı bir raporu Meclise sunuyor.

Yeni hükümet için koalisyon gerekiyor

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde mecliste 58 milletvekili bulunan VMRO DPMNE'nin yeni hükümeti VLEN Koalisyonu ve ZNAM Hareketi ile birlikte kurması bekleniyor.

Ülkede hükümetin kurulması için 61 milletvekili oyu gerekiyor.

Yeni Meclis Başkanı Afrim Gashi kimdir?

Kuzey Makedonya'nın başkenti 1977'de Üsküp'te dünyaya gelen Afrim Gashi, lise yıllarında müzikle ilgilenmiş ve müzik grubuyla birlikte çeşitli festivallere katıldı. 2007 yılında Kalkandelen Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gashi, yüksek lisans eğitimini ise Üsküp Hukuk, Sosyoloji ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde siyaset bilimleri alanında 2021 yılında tamamladı.

2014 yılından bu yana Besa Hareketi'ni kurarak siyasette de aktif olarak yer alan Gashi, bu harekette bir süre Genel Sekreterlik görevini de yürüttü. Gashi, 2016 yılı erken parlamento seçimlerinde 2. Seçim Bölgesi'nden milletvekili seçildi.

Besa Hareketi'nde yaşanan bölünmeler ve mahkeme süreçleriyle siyasi işleyişin imkansız hale gelmesinin ardından Afrim Gashi, 9 Mart 2019'da partinin adını "AlternAtivA" olarak değiştirdi ve dünkü istifasına kadar partinin genel başkanlığı görevini yürüttü.

2020 parlamento seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi.

8 Mayıs Seçim Sonuçları

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta düzenlenen 11. Parlamento seçimlerini Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) kazanmıştı. 8 Mayıs seçimlerinde ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" 58 milletvekili çıkardı. Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi İttifakı" 18 milletvekili, iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 18 milletvekili, Arnavut muhalefet koalisyonu "VLEN" (DEĞER) 14 milletvekili, Levica (SOL) Partisi 6 milletvekili ve ZNAM Hareketi 6 milletvekili çıkarmıştı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Makedonya'da Yeni Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika

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