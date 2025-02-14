Laçin\'in Ayakkabıları Tepki Çekti

Politika

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in bir eve yaptığı ziyarette, eve ayakkabılarıyla girmesi tepki çekti. Ziyarette diğer misafirler ayakkabılarını çıkarırken Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in ayakkabılarını çıkarmaması tepki topladı. Partinin sosyal medya hesabından paylaştığı ziyaret fotoğrafları kaldırılıp başkanın ayakkabısını göründüğü kısım kesilerek yeniden paylaşıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, geçtiğimiz günlerde Datça ilçesinde yaşlı iki vatandaşı evlerinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Laçin'in evin içinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.

Bu detay kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olunca, ilgili paylaşım kaldırıldı. Ardından aynı fotoğraf, ayakkabı kısmı kesilerek yeniden paylaşıldı. - MUĞLA