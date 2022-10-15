Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü

15.10.2022 00:57
Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan DışişleriBakanı Ararat Mirzoyan'ın Astana'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunda görüş alışverişinde...

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri

Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Astana'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ateşkes anlaşmalarını hatırlatarak, "Zamanın hızlı aktığı, olayların oldukça hızlı geliştiği gerçeğine dayanarak bugün bu konuyu konuşmak ve imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin liderlerimize neleri rapor olarak sunabileceğimizi görmek için çok uygun bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bugün bir diğer konu Rusya'nın gözleminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında ikili bir komisyon oluşturulması yoluyla ekonomik, ulaşım ve iletişimin engellenmesine ilişkin anlaşmalara ek olarak bir barış anlaşmasının koordinasyonudur" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, "Azerbaycan birliklerinin Ermenistan'ın egemen topraklarından çekilmesi, tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması ve ateşkes rejiminin koşulsuz sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya dair Ermenistan Dışişleri Bakanlığından da yazılı açıklama geldi. Açıklamada, Mirzoyan, Lavrov ve Bayramov'un Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağının hazırlanması konusunu ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünü görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, "Taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanmasındaki ilerlemeyi ele aldı, sınır güvenliği ve sınır belirleme komisyonları tarafından yapılan çalışmalara değindi. Taraflar ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının taslağının hazırlanması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi. - ASTANA

YORUMLAR
500
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Fransa'nın herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz' Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Fransa'nın herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz' Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:35 Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi
07:18 Çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden faciası sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi
07:01 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi
05:45 Madende mahsur kalan babasını bekleyen gençten yürek burkan sözler! İşçiler sarılarak teselli etti
03:36 Bartın'daki maden faciasına neden olan grizu patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?
02:35 Orhan Gencebay'dan sevenlerine kötü haber: Önümüzde hafta ameliyat olacağım
02:24 Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu
01:12 Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
00:57 Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Ukrayna ile esir takasındaki rolü nedeniyle ona minnettarız
00:57 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 08:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması taslağını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement