Lavrov\'dan Macron\'un Nükleer Söylemine Tepki

Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın güvenliği için Fransa'nın nükleer kapasitesini kullanma söyleminin Rusya'ya tehdit olduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Macron'un söylemi son derece çatışmacı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı hedef alan açıklamasına Moskova yönetiminin tepkisi sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un nükleer söylemlerini Rusya için bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Lavrov, "Elbette bu Rusya için bir tehdittir. Bizi bir tehdit olarak görüyorsa, Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanları ve İngiltere'yi toplantıya çağırıyorsa, nükleer silah kullanmanın gerekli olduğunu söylüyorsa, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmaya hazırlanıyorsa, bu elbette bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, Macron'un Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le endişelerini görüşme fırsatı olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirterek, "Macron, Putin'i arayıp onunla mutlaka görüşeceğini zaman zaman gururla beyan ediyor. Böyle fırsatları var. Kimse onu engellemiyor. Aksine Başkan, sürekli olarak tüm mevkidaşlarıyla temaslara açık olduğunu vurguluyor. Açıkçası Rusya'nın Avrupa ve Fransa'ya karşı savaş hazırlığı yaptığına dair bu aptalca suçlamalara gelince, Putin bu tür düşünceleri hayal ürünü, saçmalık olarak adlandırıyor" dedi. Lavrov aynı zamanda aklı başında olan her insanın Moskova'nın Avrupa ile silahlı çatışmaya ihtiyacı olmadığını anlaması gerektiğini vurguladı.

Macron'un açıklamalarını Adolf Hitler ve Napolyon Bonapart'ın açıklamalarına benzeten Lavrov, "Kendisinden önceki liderler gibi Rusya ile mücadeleye girişen Napolyon ve Hitler'in aksine Sayın Macron pek diplomatik davranmıyor. Çünkü açıkça şunu söylediler: 'Rusya'yı fethetmeliyiz, Rusya'yı yenmeliyiz.' Görünüşe göre o da aynı şeyi istiyor, ama nedense Rusya'nın Fransa'yı yenmemesi için onunla savaşılması gerektiğini, Rusya'nın Fransa ve Avrupa için tehlike oluşturduğunu söylüyor" dedi.

" Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılmasına izin verilemez"

Ukrayna'ya Avrupalı ülkelerden barış gücü konuşlandırılması konusuna da değinen Lavrov, "Bu birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını, NATO'nun Ukrayna'daki potansiyel varlığını değerlendirdiğimiz şekilde değerlendireceğiz. Tekrar söylemek istiyorum. Bu, Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı savaşa doğrudan, resmi ve açık bir şekilde dahil olması anlamına gelecektir. Buna izin verilemez" şeklinde konuştu.

Kremlin: "Son derece çatışmacı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Macron'un konuşmasının "son derece çatışmacı" olduğunu belirterek Fransa'nın savaşın devam etmesini istediğini belirtti. Peskov, "Macron'un konuşmasına baktığınızda Fransa'nın gerçekten savaşın devamını istediği hissine kapılıyorsunuz. Dahası, Fransa güvenlik için nükleer silahlarını kullanmaya hazırmış ve buna benzer şeyler. Bu zaten artık bir nükleer söylem, Avrupa'da nükleer liderlik için iddia, yani bu çok ama çok çatışmacı" dedi.

Peskov ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna sorununun ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olduğu yönündeki yorumlarına da katıldıklarını dile getirdi.

Macron'un açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Fransa ve Avrupa için tehdit haline geldiğini ifade etmişti. Macron, önümüzdeki hafta başkent Paris'te Ukrayna'da barışı sağlamaya katkıda bulunmaya hazır ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getireceğini duyurmuştu. ransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesinin Avrupa'nın güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulan Macron, "1964 yılından beri Fransa'nın nükleer gücü, Avrupa'da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur" demişti. Macron, Fransa'nın Avrupa müttefiklerinin korunması konusunda nükleer caydırıcılık politikasını tartışmaya açacağını ifade etmiş, ancak nükleer silahların kullanımıyla ilgili nihai kararın Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın elinde olacağını vurgulamıştı. - MOSKOVA