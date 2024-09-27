LDP\'nin Yeni Lideri Shigeru Ishiba

Politika

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de bugün yapılan oylama ile eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba partinin yeni lideri seçildi. Ishiba 1 Ekim'de yapılacak Ulusal Meclis oturumunda başbakanlık görevini devralacak.

Japonya Başbakanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Fumio Kishida'nın iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından LDP'de liderlik seçimi yapıldı. Japonya'nın 47 eyaletini temsil eden toplam 734 milletvekili ve LDP delegesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda 9 adaydan hiçbiri salt çoğunluğa ulaşamadı. Bunun üzerine ilk turda 181 oy alan Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi ve 154 oy alan eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba ikinci tura kaldı. İkinci turda 194'e karşı 215 oy ile çoğunluğa ulaşan Ishiba, LDP Genel Başkanlık seçiminin galibi oldu. LDP ve iktidar ortağı Komeito Partisi'nin Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle başbakanlık koltuğunu da garantileyen Ishiba, Ulusal Meclis'te 1 Ekim'de yapılacak oturumda Japonya'nın 102. başbakanı seçilecek.

Kishida aday olmayacağını açıklamıştı

Japonya'da iktidarda bulunan LDP, eski Başbakan Shinzo Abe suikastında adı anılan Birleşme Kilisesi ile olan bağlantıları ve bazı siyasetçilere yönelik bağış yolsuzluğu iddiaları ile gündeme gelmiş, anketler partiye olan güvenin azaldığını ortaya koymuştu. Mevcut LDP Genel Başkanı ve Başbakan Fumio Kishida ise 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek LDP başkanlık seçimlerine yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Başbakanlık görevinin sonu anlamına gelen karar ile ilgili "Siyaset halkın güveni olmadan yapılamaz" diyen Kishida, "Yeni seçilecek LDP liderini partinin sıradan bir üyesi olarak desteklemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

9 aday yarışmıştı

En az 20 LDP milletvekilinin imzasını alarak seçime katılmaya hak kazanan 9 isim mevcut Kishida kabinesinde görev alan adaylar Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Ekonomik Güvenlik Bakanı Sanae Takaichi, Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono ve Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi'nin yanı sıra eski Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi, eski Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi, eski Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba ve LDP Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi olmuştu. LDP'de seçim maratonu resmi olarak 12 Eylül'de başlamıştı. - TOKYO