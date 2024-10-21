Letonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, 22 Ekim 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın konuk Bakan ile yapacağı görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.