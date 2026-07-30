Leyla Şahin Usta\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Devletimiz hiçbir zaman terörle mücadelede taviz vermemiş, vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri, üniter yapısı, bayrağı, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değildir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması beklenen yasal düzenlemelerin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporu çerçevesinde ve Meclis zemininde şeffaf şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, "siyaset kurumunun yargı eliyle itibarsızlaştırıldığını" ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması beklenen yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasal düzenlemelerle sadece terör örgütü mensuplarına af getirileceğini öne süren Poyraz, "Kimileri kök, kimileri çerçeve diyor. Adı her ne haltsa bu yasadan bahsedilirken ne yazık ki yalvar yakar ya da bir şekilde köşeye sıkıştırılarak Komisyon masasına oturtturulan partilerin hiçbirinin bu söz konusu yasaya ilişkin bir fikri ve bilgisi yok." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Partili Poyraz'ın sözlerine tepki göstererek, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nasıl kurulduğu ve partilerin kendi kurumsal iradeleriyle Komisyon'a nasıl katıldıklarının belli olduğunu söyledi.

Partilerin Komisyon'a özgür iradeleriyle katıldığını dile getiren Akçay, "Hiç kimse de bu Komisyon'a oturtulmamıştır. Mefhumu muhalifinden şu soruyu sorma hakkı da doğal olarak bize doğmuştur, acaba İYİ Partiyi bu Komisyon'a oturtmayan irade nasıl bir iradedir, kim oturtmamıştır?" diye sordu.

Poyraz ise Akçay'a "Göğsümü kabartarak, başım dimdik söyleyebilirim, büyük Türk milleti Komisyon'a oturtturmamıştır." diye cevap verdi.

"Madenciler haklarını almalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına tepki gösterdi, eleştirilerde bulundu.

Eskişehir'de özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilerin kendi alacaklarının ödenmesi talebiyle başkentteki eylemine değinen Türeli, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve sürecin bütün muhataplarına çağrıda bulunuyoruz, verilen sözler derhal yerine getirilmeli ve madenciler haklarını almalıdır." diye konuştu.

Türeli, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, çalışanların milli gelirden aldığı payın gittikçe azalmaya devam ettiğini, gelir dağılımının bozulduğunu öne sürdü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek, "Elbette bir suçu olan varsa yargılanmalı, bağımsız yargının önünde soruşturulmalı, varsa bir cezası çekmelidir ama böyle operasyonlarla, böyle sabahın köründe kapılara dayanmakla, masumiyet karinesini hiçe sayarak, seçilmiş iradeyi hedef almakla böyle bir sürecin olmayacağını ifade ediyorum." dedi.

"Hazinenin toplam borcu 6 trilyon liradan 14 trilyon liraya çıkmış"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına tepki gösterdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun son yerel seçimlerde ilçedeki oyların yüzde 56'sını alarak seçildiğini belirten Günaydın, "Siyasetçileri bu kadar istismar ederek, korumasız bırakarak bu memleket hiçbir yere gidemez." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoksullukla mücadele ettiğini ifade eden Günaydın, yoksulluk sınırının 120 bin liraya, bekar bir çalışanın aylık maliyetinin 47 bin liraya yükseldiğini iddia etti. Günaydın, "Merkez Bankası faizi 2020'nin başında yüzde 12 iken şu anda yüzde 40. Hazinenin toplam borcu 6 trilyon liradan 14 trilyon liraya çıkmış. Sen burada bana hikaye anlatıyorsun, AKP'nin 25'inci yılı. Doğru, AKP'nin 25'inci yılı. AKP'nin 25 yıldır burada olmasında hepinizin de suçu var, muhalefetin de suçu var." diye konuştu.

"Süreç milli bir devlet politikasıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, siyasi hayatın en temel unsurlarından birinin milletin güveni olduğunu, bu güvenin ise ancak şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalındığı sürece korunabileceğini vurguladı.

Milletin, siyasetin polemiklerle değil, eserle, hizmetle ve çözüm üretme anlayışıyla yapılmasını beklediğini kaydeden Usta, "Bizler de bu beklentiye uygun hareket etmek, siyasi rekabeti ilkeler üzerinden yürütmek ve demokratik hayatın itibarını birlikte korumak zorundayız. Temennimiz, tüm siyasi aktörlerin hukuka uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket etmesi, milletimizin emanet ettiği bu kutlu görevin sorumluluğunu her zaman en üst düzeyde taşımasıdır. Defalarca ve her zaman mahkemelerimize ve yargımıza güvendiğimizi ifade ettik. Biz hiçbir zaman taraf değiliz diye bunu açıkça belirttik." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, ülkenin geleceği adına tarihi öneme sahip bir süreçte bulunduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye hedefi herhangi bir siyasi partinin değil 86 milyonun ortak hedefidir. Bu süreç, milletimizin huzuru, çocuklarımızın güvenliği ve ülkemizin geleceği için yürütülen milli bir devlet politikasıdır. Bu süreç hassastır." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Devletimiz hiçbir zaman terörle mücadelede taviz vermemiş, vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri, üniter yapısı, bayrağı, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değildir. Sürecin temelinde de işte bu kararlılık bulunmaktadır. Bugün bizlere düşen görev, bu sürece sorumluluk bilinciyle yaklaşmaktır. Terörün değil kardeşliğin, ayrışmanın değil birliğin, nefretin değil ortak geleceğin yanında durmaktır. Günlük siyasi hesaplarla değil devlet aklıyla hareket etmektir. Terörün kazandığı hiçbir denklemde millet kazanmaz ama kardeşliğin güçlendiği, huzurun hakim olduğu bir Türkiye'de kazanan 86 milyon vatandaşımız olacaktır."

Leyla Şahin Usta, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, eğitimde, iş hayatında, siyasette, sivil toplumda, her alanda kadınların desteklenerek daha da güçlenmesi, başarılı olabilmeleri ve şiddetin tamamen sona ermesi için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Eskişehir'de özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçilerin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başkentteki eylemine ilişkin Usta, şöyle konuştu:

"Tamamıyla işçilerimizden yanayız. Bakanlarımız da haklarını almaları için işçilerimizle görüşerek işverene de gereğinin yapılmasıyla ilgili ve ödemelerin tamamlanması için süreci yakından takip etmekteler ve bu süreci de yürütmektedirler. Hedefimiz ve amacımız, işçilerimizin haklarını sonuna kadar almaları. Bu konuda tam olarak yanlarında olduğumuzu ben de tüm kamuoyuna duyurmak isterim."