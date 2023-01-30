6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken, Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar kameralara takıldı - Son Dakika
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6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken, Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar kameralara takıldı

30.01.2023 14:09

6'lı Masa'nın merakla beklenen Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandı. Açıklama esnasında, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar dikkat çekti. Uysal'ın göz kapaklarının ağırlığına yenik düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer alıyor.

METİN AÇIKLANIRKEN UYUYAKALDI

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Medyanın sıkı takip ettiği programda metnin okunduğu sırada Uysal'ın uyuklaması ise dikkat çekti.

9 ANA BAŞLIK VAR

6'lı Masa'nın kamuoyu ile paylaştığı Ortak Mutabakat Metni, 9 ana başlık ve 75 alt başlıktan oluşuyor. Metindeki 9 ana başlık ise şu şekilde sıralanıyor: Hukuk, Adalet ve Yargı; Kamu Yönetimi; Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim; Ekonomi Finans ve İstihdam; Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm; Sektörel Politikalar; Eğitim ve Öğretim; Sosyal Politikalar; Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ise 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantının ardından duyurulması bekleniyor.

YORUMLAR (2)
  • ihsan han: çıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş. Hey gidi Muharrem ince hey nasılda çözmüş. 8 li masa bile olsalar boş. Keşke adaylıgına koysa Muharrem ince 4 4 luk insan. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gültekin Uysal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken, Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar kameralara takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken, Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar kameralara takıldı - Son Dakika
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