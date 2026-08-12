Libya'da İstikrar ve İş Birliği Vurgusu

'LİBYA'DAKİ SİYASİ SÜRECİ VE GÜVENLİK MESELELERİNİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALDIK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarının ardından sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Bakan Fidan, Trablus ve Bingazi'de yaptığı görüşmelere değinerek, "Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen 'Tek Libya' politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Şahsıma ve heyetime gösterilen samimi misafirperverlik ve hüsnükabul için tüm Libya makamlarına teşekkür ediyorum. Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldik. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra Libya'daki siyasi süreci, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik meselelerini kapsamlı şekilde ele aldık. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

'LİBYA'NIN HUZUR VE İSTİKRARINI KENDİ İSTİKRARIMIZDAN AYRI GÖRMÜYORUZ'

Bakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi, İçişleri Bakanı İmad Trabelsi, Genelkurmay Başkanı Selahaddin Nemruş ve Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkanı Mahmud Hamza ile gerçekleştirdiği görüşmelerde iş birliğini ve güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Bingazi temaslarımız kapsamında ise Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile ülkenin siyasi ve güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk ve ikili iş birliğimizin geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Güvenlik ve savunma alanındaki ikili iş birliğimizi Libya'nın istikrarına ve bölgesel güvenliğe somut fayda sağlayan stratejik unsurlardan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığımızı ziyaret ettik. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesi esastır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.