Libya Seçim Komisyonu Üyesi Marada: "Seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması imkansız hale geldi" - Son Dakika

Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebu Bekir Marada, Libya'da yapılacak olan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine değinerek, "Seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması imkansız hale geldi" dedi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak olan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ertelenebilir. Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebu Bekir Marada basına verdiği demeçte, söz konusu seçimlerin 24 Aralık'ta yapılmasının "imkansız hale geldiğini" ifade etti. Seçimlere 10 günden az bir süre kala Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine ait nihai aday listelerini henüz açıklamadı. Komisyonun nihai aday listelerini açıklamaması seçim tarihi konusunda şüpheleri artırdı. Parlamento seçimlerine beklenenin üstünde kişinin aday olması nedeniyle aday listesinin açıklanmasının ertelendiği ve adayları inceleme sürecinin planlamada daha uzun süreceği kaydedilmişti.

Libya'da devlet başkanlığına aday olan bazı isimlerin adaylık başvurusu iptal edilmiş, söz konusu isimler karara itiraz ederek temyize başvurmuştu. Devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık başvuruları ise 25 Kasım'da başlamış ve 7 Aralık'ta sona ermişti. Komisyon 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, toplamda 5 bin 385 adayın seçim için kayıt olduğu ve gerekli belgelerini teslim ettiği belirtmişti.

Öte yandan Trablus merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi ise, seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. - TRABLUS