Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı Rize'de geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek, sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramı Ankara'da geçirmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise bayramda, partilerinin Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ise bayramın birinci günü Eskişehir'de, ikinci günü Ankara'da olması bekleniyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramda Batman'da olacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Ağıralioğlu, bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:04:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.