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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti

03.11.2021 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti. Büyükelçi Munkhbayar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören, Büyükelçi Munkhbayar'ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Litvanya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti - Son Dakika
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