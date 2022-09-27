Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu

27.09.2022 16:07
Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu

Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ile görüştü.

Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ile görüştü.

Aksal, görüşmede yaptığı konuşmada, kadınların, hayatın her alanında yer almasını çok önemsediklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil bütün toplum için bir eksikliktir." sözüne işaret etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda son 20 yılda birçok kanun ve uygulamaya imza attıklarını belirten Aksal, Avrupa'da ödül alan İçişleri Bakanlığının, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Aksal, 2021'de, 2 milyon 293 bin kişinin KADES uygulamasını telefonuna indirdiğini, bu sayının bu yıl 3 milyonu geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Şüphesiz uzun bir mücadele ama mücadelemiz; şiddet gören tek bir kadın kalmayana kadar devam edecek." dedi.

Litvanya heyeti, KADES uygulamasını sordu

Litvanya Parlamento Üyesi Rimante Salaseviciute, KADES uygulamasından dolayı polis memurlarının iş yükünün artması nedeniyle şikayetleri olup olmadığını ve bu programın maliyetini sordu.

Bunun üzerine Aksal, "Şiddet vuku bulmadan şiddetin önlenmesi çok daha önemli ve çok daha masrafsız. Polislerimiz bu konuda hizmet içi eğitim alıyorlar. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin müdahale etmesini çok önemsiyoruz. Hiç şüphesiz her şeyin bir maliyeti var. Ama şiddet vuku bulmadan yapılacak müdahale, sonrasına oranla çok daha maliyetsiz. Bir insanın hayatına bir maliyet konamaz." diye konuştu.

Heyete, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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