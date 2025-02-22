Los Angeles İtfaiye Şefi, Yangınlar Sonrası Görevden Alındı - Son Dakika
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Politika

Los Angeles İtfaiye Şefi, Yangınlar Sonrası Görevden Alındı

Los Angeles İtfaiye Şefi, Yangınlar Sonrası Görevden Alındı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, 29 kişinin ölümüne yol açan yangınlar sırasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i görevden aldı. Yangınların ilk günü bin itfaiyecinin evlerine gönderildiği ve yangınlarla ilgili rapor hazırlamayı reddettiği ifade edildi.

22.02.2025 14:42  Güncelleme: 14:53
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ABD'nin Los Angeles şehrinde Belediye Başkanı Karen Bass, İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınların başladığı gün "bin itfaiyeciyi evlerine gönderdiği ve yangınlarla ilgili eylem sonrası rapor hazırlamayı reddettiği" gerekçesiyle görevden aldı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i görevinden aldığını duyurdu. Bass paylaşımında, "Yangınların çıktığı gün, Şef Crowley'nin gözetiminde bin itfaiyeci evlerine gönderildi. Şef Crowley yangınlarla ilgili eylem sonrası rapor hazırlamayı reddetti. Bunlar onun görevden alınmasını gerektirir" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Bass, Crowley'in ardından Los Angeles İtfaiye Şefliğine geçici olarak eski İtfaiye Şefi Yardımcısı Ronnie Villanueva'yı getirdi.

Üç hafta sonra kontrol altına alınabilmişti

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre 7 Ocak'ta başlayan Palisades yangını 23 bin 448 dönümlük alanı küle çevirirken, 6 bin 837 yapı kül oldu, bin 17 yapıda da büyük hasar meydana geldi. Eaton yangını ise 14 bin 21 dönümlük alanı küle çevirdi, 9 bin 418 yapıyı yok etti, bin 73 yapıda ise büyük hasara yol açtı. İki yangın, 1 Şubat'ta kontrol altına alınırken, toplam 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının yol açtığı hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, İtfaiye, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Los Angeles İtfaiye Şefi, Yangınlar Sonrası Görevden Alındı - Son Dakika

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