LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi - Son Dakika
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LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi

28.03.2022 09:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya- Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye." dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Lübliyana'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, bütün siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor. Ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli. Cumhurbaşkanı'mız sürecin başından beri bunun için çok yoğun gayret gösteriyor. "

Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki ziyaretlerine de dikkati çekerek, "Böyle bir müzakerenin zemini, zihinsel zemini hazırdı. Olması gereken de buydu. İsabetli olur. Bizim arzumuz; ille de Türkiye'de olsun meselesi değil, mesele bir an önce ateşkesin gerçek manada sağlanması. İnşallah Türkiye'de yapılacak toplantı buna vesile olur." diye konuştu.

-"Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı"

Dünyadaki birçok uluslararası toplantının bir numaralı gündeminin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu anımsatan Şentop, "Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı, başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Ortada büyük bir risk var. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi, en baştaki bu olacak. Ben geçen hafta ve ondan önceki hafta meclis başkanlarıyla, bilhassa Ukrayna'ya yakın çevredeki meclis başkanlarıyla görüştüm." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Polonya, Romanya, Slovenya Ulusal Meclis başkanlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu bir an önce ateşkes. Ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek bir zemini kurabilmek lazım." dedi.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşülecek konuların başında, "Rusya-Ukrayna" konusunun geleceğine de dikkati çekti.

LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi
LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi
LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi

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Mustafa Şentop, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: LÜBLİYANA - TBMM Başkanı Şentop, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasını değerlendirdi - Son Dakika
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