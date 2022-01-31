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Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor

31.01.2022 17:51
Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor

Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 1 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 1 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

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cumhurbaşkanı, Najib Mikati, Türkiye, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor - Son Dakika
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