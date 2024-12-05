Lübnan'da Hizbullah Ordusu Kontrolü Destekliyor

Politika

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari, Hizbullah'ın ordunun ülkenin güneyinde kontrolü ele almasını kabul ettiğini doğruladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makari, başkent Beyrut'ta yapılan kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese değinen Makari, "Ateşkes antlaşması kabine tarafından karara bağlandı. Dolayısıyla, anlaşmada hem Lübnan hükümetinin hem de Meclis Başkanı Nebih Berri'nin onayı vardır" ifadelerini kullandı. Hizbullah'ı temsil eden bakanlar dahil olmak üzere kabinenin ordunun güneyde kontrolü ele alması konusunda mutabık kaldığını doğrulayan Makari, "Hükümetin onayladığı anlaşma açık ve nettir. Tüm bakanlar da bu anlaşmaya onay vermiştir" şeklinde konuştu.

Lübnan ordusunun gücüne ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Makari, "Orduya güveniyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama yükümlülüğü ondadır. Hükümet de bunu onaylıyor. Başka seçenek de yoktur" ifadelerini kullandı.

Gözler cumartesi gününde

Hükümetin cumartesi günü ülkenin güneyindeki Sur şehrinde bir toplantı gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Makari, söz konusu toplantıya Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın da katılacağını söyledi. Makari, Avn'ın ordunun güneyde konuşlandırılmasına dair plan hakkında hükümet temsilcilerine bilgi vereceğini de sözlerine ekledi.

Ateşkes sağlanmıştı

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes antlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise, 29 Kasım'da yaptığı konuşmada, ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda Hizbullah ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyonun üst düzeyde olacağını söylemişti. Kasım, Lübnan ordusuna "milli bir ordu" olarak baktıklarını ifade etmişti. - BEYRUT