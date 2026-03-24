Lübnan, İran Büyükelçisini Sınır Dışı Etti

Lübnan yönetimi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'yi istenmeyen kişi ilan etti ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesini istedi.

"29 MART'A KADAR LÜBNAN TOPRAKLARINI TERK ET"

Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı Genel Sekreterine, Lübnan'daki İran Maslahatgüzarını çağırarak İran'ın atanmış Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'ye verilen akreditasyonun çekilmesi, kendisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesinin istendiği kararını kendisine bildirmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ ÜLKEYE ÇAĞIRILDI

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın iki ülke arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği belirtilerek İran'daki Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı belirtildi.

LÜBNAN HÜKÜMETİ İLE İRAN ARASINDA HİZBULLAH GERİLİMİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran misilleme saldırılara başlamış, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'e saldırılara katılmıştı. Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahsızlanma taleplerini reddetmişti. İsrail de Lübnan'ın güneyine yoğun bombardıman ve kara harekatı gerçekleştirmiş, 1 milyondan fazla sivil yerinden edilmişti.