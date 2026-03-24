Lübnan, İran Büyükelçisini Sınır Dışı Etti

24.03.2026 15:22
Lübnan, İran Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'yi 'istenmeyen kişi' ilan edip sınır dışı etti.

Lübnan yönetimi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'yi istenmeyen kişi ilan etti ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesini istedi.

"29 MART'A KADAR LÜBNAN TOPRAKLARINI TERK ET"

Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı Genel Sekreterine, Lübnan'daki İran Maslahatgüzarını çağırarak İran'ın atanmış Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'ye verilen akreditasyonun çekilmesi, kendisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesinin istendiği kararını kendisine bildirmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ ÜLKEYE ÇAĞIRILDI

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın iki ülke arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği belirtilerek İran'daki Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı belirtildi.

LÜBNAN HÜKÜMETİ İLE İRAN ARASINDA HİZBULLAH GERİLİMİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran misilleme saldırılara başlamış, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'e saldırılara katılmıştı. Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahsızlanma taleplerini reddetmişti. İsrail de Lübnan'ın güneyine yoğun bombardıman ve kara harekatı gerçekleştirmiş, 1 milyondan fazla sivil yerinden edilmişti. 

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:52:27. #7.13#
