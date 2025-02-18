Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Noktalarda Konuşlandı - Son Dakika
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Politika

Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Noktalarda Konuşlandı

Lübnan Ordusu, İsrail\'in Çekildiği Noktalarda Konuşlandı

Lübnan ordusu, İsrail'in geri çekilmesinin ardından güney bölgelerine konuşlandı.

18.02.2025 11:53
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Lübnan ordusu, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail güçlerinin çekildiği noktalara konuşlandı.

İsrail, Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 5 kritik nokta hariç Lübnan'ın güney sınırındaki köylerden çekildi. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusu, gece boyun güneydeki birçok köy ve kasabaya konuşlandı. Lübnan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnanlı birliklerin Aabbasiyyeh, Majidieh, Kfar Kila, Marjayoun, Odaisseh, Markaba, Houla, Mays al-Jabal, Blida, Mahbib, Maroun al-Ras, Yaron, Bint Jbeil ve İsrail sınırına yakın diğer birçok yere girdiği belirtildi. Konuşlanmanın, İsrail ile ateşkesi denetleyen ABD öncülüğündeki bir komite ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) U ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği aktarıldı. Mühendislik birimlerinin bölgeleri araştırdığı, yolları açtığı ve çatışma döneminden kalan patlamamış mühimmatları güvenli bir şekilde kaldırdığı ifade edildi.

"İsrail, Lübnan'daki 5 stratejik karakolda tampon bölgede kalmaya devam edecek"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri bugünden itibaren Lübnan'daki 5 stratejik karakolda tampon bölgede kalmaya devam edecek ve Hizbullah'ın herhangi bir ihlaline karşı tavizsiz ve güçlü bir şekilde cevap vermeye devam edecek. Hizbullah'ın Litani Nehri hattının ötesine tamamen çekilmesi ve Lübnan ordusunun ABD liderliğinde kurulan mekanizmanın gözetiminde Hizbullah'ı silahsızlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması

Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden tamamen geri çekilmesi gerekirken, bu süre 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Noktalarda Konuşlandı - Son Dakika

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