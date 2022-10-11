Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak - Son Dakika
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Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak

11.10.2022 23:07

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü olarak Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir kez daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'ye geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkere Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını kapsıyor.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında uzun yıllardır Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere hazırlandı. Türk askerinin 1 yıl daha Lübnan'da görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TSK BARIŞI KORUMAK İÇİN ETKİN ROL ÜSTLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği iznin süresinin uzatılması istenildi. Lübnan'daki görev süresi en son 21 Ekim 2021 tarihinde 1 yıl daha uzatılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Türkiye'nin UNIFIL'e sağladığı katkılarla barışı koruma çabasında etkin rol üstlendiği vurgulandı.

Tezkerede, "Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendiriliyor" denildi.

1 YIL DAHA UZATILMASI İSTENİLDİ

Tezkerede UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumunun da ele alındığında, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, 31 Ekim 2022'den itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi için gereğinin yapılması istenildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak - Son Dakika
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