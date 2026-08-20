Lübnan, Tümgeneral Adil İsa'yı Suriye'ye İade Etti - Son Dakika
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Lübnan, Tümgeneral Adil İsa'yı Suriye'ye İade Etti

Lübnan, Tümgeneral Adil İsa\'yı Suriye\'ye İade Etti
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Lübnan, Esad döneminin Tümgeneral Adil İsa'yı cinayet ve işkence suçlarından Suriye'ye iade etti.

Lübnan, Beşar Esad döneminde görev yapan Tümgeneral Adil İsa'yı cinayet ve işkence de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanmak üzere Suriye'ye iade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beşar Esad döneminde 2016 yılına kadar Suriye ordusunun 17. Tümeninin ve daha sonra Deyrizor vilayetindeki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan 67 yaşındaki Tümgeneral Adil İsa'nın Lübnan'dan Suriye'ye iade edildiği belirtildi. Issa'nın kasten adam öldürme, suça yardım etme, ikiden fazla kişiyi öldürme, işkence sonucu ölüm ve iç savaş ile mezhep çatışmasını kışkırtmayı amaçlayan suçlar da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla hakkında tutuklama emri olduğu hatırlatıldı. Dosyanın incelendiği, İsa'nın daha sonra Şam Ceza Mahkemesine sevk edilerek yargılanacağı aktarıldı.

Issa, 8 Ağustos'ta Beyrut'taki Suriye Büyükelçiliğine bazı evrak işleri için gittiğinde gözaltına alınmıştı. Büyükelçilik yetkilileri, Issa'nın Suriye'de arandığı konusunda Lübnan savcılığını bilgilendirmiş, Issa daha sonra gözaltına alınmıştı.

Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından bazı askeri ve güvenlik görevlileri, Lübnan'a kaçmıştı.

Kaynak: İHA

Beşşar Esed, Politika, Cinayet, Suriye, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan, Tümgeneral Adil İsa'yı Suriye'ye İade Etti - Son Dakika

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