Lüleburgaz'da belediye başkanlığı seçimi yeniden başladı - Son Dakika
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Politika

Lüleburgaz'da belediye başkanlığı seçimi yeniden başladı

Lüleburgaz\'da belediye başkanlığı seçimi yeniden başladı

YSK'nın kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

02.06.2024 08:23
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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