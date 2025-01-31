Lüleburgaz'da Esnaf Su Fiyatlarındaki Artışı Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

Lüleburgaz'da Esnaf Su Fiyatlarındaki Artışı Protesto Etti

Lüleburgaz\'da Esnaf Su Fiyatlarındaki Artışı Protesto Etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde esnaflar, su faturalarındaki büyük artışa karşı toplandı ve fiyatların düşürülmesini talep etti. Protestoda, suyun hayat için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan esnaf, belediyeden acil önlem almasını istedi.

31.01.2025 16:56  Güncelleme: 17:04
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su faturalarında yaşanan artışa tepki gösteren esnaf bedellerin makul seviyeye düşürülmesini talep etti.

Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan bir grup esnaf, su fiyatlarındaki artışı protesto etti. "Soyguna hayır" sloganları atan grup üyeleri suya yapılan zamların işyeri sahiplerini ekonomik olarak zora soktuğunu belirterek yetkililerden konuyla ilgili adım atılmasını istedi.

"En temel ihtiyacımıza bu derece zam yapılması kabul edilemez"

Kalabalık adına konuşan bir esnaf, suyun en temel yaşamsal ihtiyaçlardan biri olduğuna vurgu yaparak, "Sanayi esnafının üretim yapabilmesi ve hizmet vermeye devam edebilmesi için su hayati öneme sahiptir. Belediyenin, bu fiyat artışını vergi ya da zam olarak açıklaması kabul edilemez. Bu, resmi yollardan haraç kesmek anlamına gelir. Belediyeler, halk için vardır ve halka hizmet etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Son üç ayda su faturalarında yaşanan artışla ilgili bilgi veren bir diğer esnaf, "Kasım ayında KDV'siz ve vergisiz bir ton su fiyatı 19 TL iken, Aralık'ta 119 TL, Ocak'ta ise 171 TL'ye yükseldi. Yani su fiyatları 3 ayda yüzde 900 zamlandı. Katı atık bedeli ise Kasım ayında 83 TL, Aralık'ta 600 TL, Ocak'ta ise 900 TL'ye ulaştı. CHP'li Lüleburgaz Belediyesi'ni destekledik, oy verdik ancak maalesef sınıfta kaldı. Yetkililer, bu zulme bir son vermeli ve zamlar geri çekilmelidir. Su, herkesin temel hakkıdır" dedi.

Kimi esnaf da belediye meclis üyelerine seslenerek, "Biz sizlere o sandalyeleri emanet ettik. ya bu zulmü bitirin ya da bizim sandalyelerimizi geri verin. Halk burada, canımız yanıyor, işimizin başında olmamız gerekirken burada hakkımızı arıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lüleburgaz'da Esnaf Su Fiyatlarındaki Artışı Protesto Etti - Son Dakika

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