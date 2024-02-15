Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, doğalgaz tedariği için en güvenilir ortağımızdır - Son Dakika
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Politika

Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, doğalgaz tedariği için en güvenilir ortağımızdır

Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, doğalgaz tedariği için en güvenilir ortağımızdır

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin doğalgaz tedariği konusunda en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortak olduğunu belirtti. Szijjarto, Türkiye olmadan doğalgaz tedariğinin mümkün olmadığını ifade etti.

15.02.2024 16:58
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bizim için doğalgaz tedariği Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye bu konuda en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Macaristan, Türkiye, Dış Politika, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye, doğalgaz tedariği için en güvenilir ortağımızdır - Son Dakika

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