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Macaristan Parlamentosu Başkanı İsveç'in NATO üyeliği için aciliyet hissetmiyor - Son Dakika
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Macaristan Parlamentosu Başkanı İsveç'in NATO üyeliği için aciliyet hissetmiyor

Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover, İsveç'in NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Özel bir aciliyet hissetmiyorum' dedi. Kover, ayrıca Macaristan'ın çıkarlarına sürekli karşı çıkan muhalefet partilerinin olağanüstü toplantı çağrısında bulunacağını ancak bu girişimin başarısız olacağını belirtti.

Macaristan Parlamentosu Başkanı İsveç\'in NATO üyeliği için aciliyet hissetmiyor
25.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:37
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Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover, İsveç'in NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel bir aciliyet hissetmiyorum" dedi.

İsveç'in NATO üyelik protokolünün TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından gözler Macaristan'a çevrildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın milletvekillerini mümkün olan ilk fırsatta İsveç'in üyeliğini onaylamaya çağıracağını söylemesinin ardından Macaristan Parlamentosu Başkanı Laszlo Kover açıklamalarda bulundu. Parlamentoyu toplamak için özel bir aciliyet hissetmediğini belirten Kover, "Üstelik olağanüstü bir durum olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Kover ayrıca, "Macaristan'ın çıkarlarına sürekli karşı çıkan muhalefet partilerinden birinin olağanüstü toplantı çağrısında bulunacağından hiç şüphem yok, ancak bu muhtemelen başarısız olacaktır" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA
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