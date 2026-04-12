Macaristan Seçimleri: Orban\'ın İktidarı Test Ediliyor

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan'da halk, ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakanı Viktor Orban'ın iktidarının test edileceği parlamento seçimleri için sandık başında.

Macaristan'da halk, sonuçlarının ülkenin ötesinde geniş bir coğrafyada önemli etkileri olması beklenen parlamento seçimleri için sandık başında. Ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 6.00 itibarıyla başladı ve 19.00'da sona ermesi bekleniyor. İlk sonuçlar akşam saatlerinde belli olmaya başlayacak.

Yaklaşık 8,1 milyon vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, 199 üyeli Macaristan Ulusal Meclisinin yeni üyeleri belirlenecek. Avrupa'nın siyasi geleceği için kritik seçimlerde vatandaşlar, ülke genelindeki 10 bin 47 oy kullanma noktasında demokratik tercihlerini ortaya koyacak.

Birçok anket, Orban'ın rakibini önde gösteriyor

16 yıldır yüzde 45 ila 54 bandında oy oranıyla iktidarda kalan Orban liderliğindeki Fidesz partisi, bu yılki seçimlerde birçok bağımsız anketin önde gösterdiği Peter Magyar liderliğindeki Tisza ile zorlu bir rakiple karşılaşacak.

Seçimler öncesinde farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen birçok anket, 2010'dan beri kesintisiz iktidarda olan Orban liderliğindeki Fidesz'in oy oranını yüzde 29 ila 34 bandında, muhalif lider Peter Magyar liderliğindeki Tisza'nın oy oranı yüzde 36 ila 46 arasında gösterdi.

Diğer yandan, Orban liderliğindeki Fidesz'in önde olduğunu gösteren anketler de yayınlandı. Hükümete yakın anket şirketlerinin kamuoyu yoklamaları, Fidezs'in en yakın rakibi Tisza'dan 5 ila 6 puan önde olduğunu gösterdi. Dün katıldığı bir televizyon programında ABD merkezli araştırma şirketi "McLaughlin & Associates" tarafından yapılan ve Fidezs'in önde olduğunu gösteren bir ankete değinen Başbakan Orban, bu sonuçlarının partisinin kendi iç ölçümleriyle de büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi.

Seçimlerin sonuçlarında, oy kullananların yaklaşık dörtte birini oluşturan kararsız seçmenlerin oylarının belirleyici olması bekleniyor.

Orban'ın güçlü olduğu kırsal kesimin seçimlere etkisi fazla

Macaristan'daki seçimlerin sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de ülkedeki seçim sistemi olacak. Macaristan Ulusal Meclisi'ndeki 199 sandalyenin 106'sı seçim bölgelerinden, 93'ü ise parti listelerinden geldiği için ülke coğrafyasının politik dağılımı, seçimler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle Orban'ın güçlü olduğu kırsal kesimde kullanılan oylar, Orban liderliğindeki Fidezs sayıca rakiplerinden daha az oy alsa dahi, mecliste daha fazla sandalyeye sahip olması ile sonuçlanabilecek.

Orban, ekonomide güven ve savaştan uzak kalmayı vaat ediyor

Ukrayna konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarıyla zıt düşmesiyle bilinen Macar lider Orban, Brüksel yönetiminin Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu ve kıtayı savaşa sürüklediğini savunuyor. Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmayacağını ve Macar vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'ya göndermeyeceğini söyleyen Orban, seçim kampanyası süresince seçimlerin savaş ve barış arasında bir tercih olduğu iddiasını işledi.

Dün Budapeşte'de seçim kampanyasını tamamladığı son mitinginde Macaristan'ın karşı karşıya olduğu dış tehditlere dikkat çeken Orban, ülkenin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Kendimizi savunmak için dünyadaki büyük güç odaklarına hayır dememiz gerekiyor. Bu da bilgi, deneyim ve tecrübe gerektirir" dedi.

Orban, "Şimdi risk alma, değişme, yenilenme ve maceraya atılma zamanı değil. Şimdi elimizde olanı koruma ve güvence altına alma zamanı" ifadelerini kullandı.

Magyar: "Macaristan'ın yeri Avrupa'dır"

Muhalif lider Magyar ise AB ile daha iyi ilişkiler ve ekonomik düzelme sözü veriyor. Seçim kampanyasını enflasyon, yaşam maliyetleri, kötüleşen sağlık sistemi ve ulaşım gibi konular üzerine kuran muhalif lider Magyar, ülkenin ikinci büyük kenti Debrecen'de gerçekleştirdiği son mitingde, halkın günlük hayatını etkileyen konulara değindi.

Debrecen'de seçmenlerin "Avrupa, Avrupa" sloganları attığı mitingde Magyar, "Macaristan'ın yeri Avrupa'dır" mesajı verdi.

Orban hükümetini yolsuzlukla ve dar bir siyasi elit grubunu zenginleştirmekle suçlayan Magyar, seçim kampanyası boyunca Orban'ın AB'den uzaklaşma ve Moskova ile yakınlaşma politikasını tersine çevirme söz verdi.

Muhalefet lideri Magyar

Eski bir Fidesz üyesi olan Magyar, 2024'te Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın istifasıyla sonuçlanan skandal nedeniyle partiden ayrılmış ve kısa adı Tisza olan "Saygı ve Özgürlük" partisinin başına geçmişti.

Kısa sürede hızlı bir yükseliş elde eden Magyar, Batı yanlısı ve Avrupa ile entegrasyonu destekleyen duruşunun yanı sıra geleneksel değerlere de vurgu yapan muhafazakar-liberal bir çizgi benimsiyor. Bu çerçevede Magyar liderliğindeki Tisza, Ukrayna'ya yönelik politikanın değişmesi gerektiğini savunurken, Ukrayna'nın AB üyeliğine sıcak yaklaşmıyor. Parti aynı zamanda, Orban'ın Brüksel'e rağmen uyguladığı sıkı göç politikalarına da destek veriyor.

Seçimler Washington ve Brüksel'de yakından takip ediliyor

AB'nin Ukrayna ve Rusya konusundaki kararlarını felç eden isim olarak öne çıkan Macar lider Orban'ın 16 yıllık iktidarının test edileceği parlamento seçimleri, Brüksel başta olmak üzere birçok merkezden yakından takip ediliyor. Macaristan'da AB ile entegrasyonu savunan Peter Magyar'ın seçimi kazanması, Brüksel'in Ukrayna'ya tahsis edilmesi kararlaştırılan 90 milyar euro'luk kredinin tedariki ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin kabulü gibi adımların önündeki engelin kalkması anlamına gelecek.

Macaristan'daki parlamento seçimleri, seçim öncesinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i Orban'a destek için Budapeşte'ye gönderen ABD Başkanı Donald Trump tarafından da yakından izlenecek. Çeşitli kaynaklara göre, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik politikalarına güçlü bir destek sağlayan ve Trump'ın "Önce Amerika" sloganıyla şekillenen siyasi çizgisinin en önemli destekçilerinden olan Orban'ın seçimi kaybetmesi durumunda Washington'a ulaşabilecek siyasi şok dalgalarının meydana gelebileceği bekleniyor.

İsrail'de de yakından takip edilen seçimler, Orban'ın Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Macaristan'da ağırlayacak düzeydeki İsrail yanlısı siyasetinin de değişmesi ihtimalini doğuracak. Brüksel ile dış politikada daha uyumlu bir siyaset, AB'nin Batı Şeria'daki radikal İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararlarını engelleyen tek ülke olan Macaristan'ın bu tutumunun da değişebileceği değerlendiriliyor. - BUDAPEŞTE